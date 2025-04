Ilrestodelcarlino.it - Sos dottori di famiglia. Ecco il corso triennale con 160 borse di studio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Attivato dalla Regione ildi formazione specifica in medicina generale per gli anni 2025-2028, con borsa di. Saranno ammessi al160 medici. Ledisono così finanziate: 47 con risorse del fondo sanitario nazionale destinato alla formazione in medicina generale, 113 con altre risorse messe a disposizione dalla Regione nel bilancio 2025-2027. "Fin dall’inizio del mandato abbiamo voluto investire risorse per la formazione di nuovi medici – dice il governatore Acquaroli –, che rappresenta un passo fondamentale per affrontare il ricambio generazionale e assicurare la presenza più capillare di professionisti sul territorio. È una scelta strategica, che guarda al futuro della sanità con visione e responsabilità". "Questo intervento conferma l’impegno della Regione e la determinazione nel fronteggiare la carenza di medici di medicina generale", aggiunge l’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini.