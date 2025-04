Quotidiano.net - Beko, c’è l’accordo con i sindacati. Stabilimenti salvi, esuberi dimezzati

Ipotesi di accordo raggiunto traal Mimit sulla vertenza aperta a novembre con l’annuncio di 1.935. L’intesa prevede più di 300 milioni di investimenti, il mantenimento in attività di tutti glie nessun licenziamento collettivo. Tutti i lavoratori saranno tutelati con ammortizzatori sociali. Ridotti di oltre la metà glioriginariamente previsti, che saranno gestiti con uscite volontarie e incentivate. Lo stabilimento di Siena, per il quale laaveva annunciato la chiusura entro il 2025, sarà acquisito da Invitalia con il Comune per avviare subito un progetto di reindustrializzazione. Se i dipendenti valuteranno positivamente la preintesadovrebbe essere firmato al ministero lunedì. "D’ intesa col ministero del lavoro delle politiche sociali garantiremo la piena operatività degli ammortizzatori sociali vigenti alla data di sottoscrizione del, nonché di quelli eventualmente previsti da futuri provvedimenti legislativi su cui ci impegniamo.