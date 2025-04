Lanazione.it - La scure dei dazi americani. Sono a rischio 167 milioni nel settore agro-alimentare

La tegola deireciproci, inevitabilmente, si abbatte sulla Lucchesia. Il comparto dei prodottialimentari è messo a repentaglio dalla imperante politica di Trump in unche vale oggi 167di euro, per il 90% rappresentato dall’export dell’olio. Da ieri, infatti, ioperativi. E la Coldiretti ricorda come Lucca sia la seconda provincia toscana, dopo Grosseto, a essere più dipendente dalle reazioni commerciali con gli Usa. "Più di un terzo – fanno sapere da Coldiretti Toscana – il 37% dell’intero valore dell’export di olio, vino, formaggi e salumi, è destinato al mercato americano; l’elaborazione dei dati Istat rappresenta le province per valore e quota di esportazioni negli stati Uniti, con la lucchesia in primo piano". Una guerra senza armi ma in grado di mettere in ginocchio unstrategico dell’economia lucchese e Toscana, dietro il quale viaziende e l’ombra di una crisi per l’occupazione.