Precipita dal tetto della scuola. Operaio di 54 anni muore sul colpo

to da un’altezza di almeno dieci metri, in una tragica caduta che non gli ha lasciato scampo. Salvatore Minissale, capocantiere edile di 54residente a Cogliate, è morto nel giorno in cui la Prefettura di Como ha firmato un importante Protocollo di Intesa per lavorare sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’uomo era al lavoro all’interno del cantiere di un edificio scolastico, lamedia Scalabrini di via Leonardo Da Vinci a Fino Mornasco. Al momento non si sa cosa abbia causato la caduta: i carabinieri di Fino Mornasco, assieme al personale di Ats Insubria, sta lavorando per ricostruire le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio, e verificare le condizioni di sicurezza del punto in cui si trovava l’uomo. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica, e il medico ha anche richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che si è alzato in volo da Como, in un estremo tentativo di poterlo rianimare e tentare un trasporto in ospedale.