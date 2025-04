Lanazione.it - Porte aperte ai Rifugi. Piazza Aranci e Martana. Al via le visite guidate e mostre fotografiche

I soffitti bassi, gli ambienti angusti, i cunicoli sottoancora intrisi della paura delle bombe. I corridoi lunghi e spogli che corrono sotto il ventre della collina, gli accessi incastonati a ridosso del centro abitato di Massa. In occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione della città, sarà possibile entrare dentro la Storia e visitare i dueantiaerei: quello di, che ’dorme’ silenzioso sotto il mondo che vive, e quello dellache potrà essere ancor più conosciuto grazie a importanti servizi di. Le sale saranno allestite per rendere ancora più vivida l’esperienza: sarà presente una mostra dedicata ’ai nostri eroi’, personaggi chiave apuani legati per sempre alla Liberazione. A gestire gli accessi e i gruppi per lealo insarà Assoarma con i suoi operatori.