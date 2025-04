Lanazione.it - Airbnb, scure bis. Da Novoli alle Cure possibili nuovi stop. Gli host: "È guerra"

Se non si fa scorrere un po’ il mouse del pc, in modo da arrivare almeno a individuare, nella pagina ’InsideFlorence’ – che annota ogni appartamento affidato alla piattaforma di affitti brevi – i nomi di strade e piazze, l’area Unesco, appare solo come un unico gigantesco bolo rosso. Avvicinandosi e strizzando anche un po’ gli occhi si notano i singoli puntini, ovvero le case in locazione. Detto che il centro scoppia, lo sguardo correprime periferie dove il fenomeno – complice anche la delibera sulloagli affitti brevi “nardellian-funariana“ – sta prendendo sempre più campo. Tantissimi gli immobili iscritti alla piattaforma sia nelle zone immediatamente limitrofe al centro – su tutte l’area di via Cittadella, il Ponte Rosso, le, piazza Ferrucci, Porta Romana e il Pignone – sia in quelle un po’ più lontante dall’ombra del campanile di Giotto come il Campo di Marte, via Senese, San Jacopino, lo Statuto,e perfino Careggi (la tramvia gioca un ruolo chiave.