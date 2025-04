La regina Camilla nel Paese dell’amore

regina Camilla ha passato buona parte della giornata di ieri lontano dal suo re, nel giorno del loro 20esimo anniversario di matrimonio, in giro per scuole e istituzioni romane. Vestita con un abito blu a pois, la regina è stata conquistata dal calore della gente, con cui le piace spesso mischiarsi e chiacchierare tanto da venire spesso descritta come una dallo spiccato 'common touch', ovvero una che con la gente comune si trova a proprio agio. Per il suo anniversario d'amore, le sono state offerti gelati, pizze e tanti bigliettini d'auguri, che lei ha apprezzato molto pur sembrando a tratti impacciata, quasi imbarazzata dalla generosità della gente. E subito sono partiti i confronti con Lady Diana, la 'principessa del popolo' che aveva un feeling con tutti e abbracciava e baciava soprattutto i bambini.

