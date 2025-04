Ilrestodelcarlino.it - Il tifo colora le vetrine . L’onda è grandissima:: "Bologna da antologia"

"Ilsta giocando davvero molto bene, la classifica è più che confortante e contiamo di tornare subito in Europa. E poi c’è sempre la Coppa Italia.". Stefania Vacchi, titolare della Merceria Il Rocchetto in via de Nicola, è entusiasta della stagione della squadra di Vincenzo Italiano. Basta passare davanti alla vetrina del suo negozio, allestita a tema rossoblù con pigiami, boxer, ciabatte, calzini, asciugamani e i vari corredi per la casa, "a cui ho accostato anche cotoni e filati con le stesse tonalità". ’Il Rocchetto’, infatti, aderisce a ’Fino alla fine, forza!, l’iniziativa lanciata da Ascom Confcommercio, insieme ai partner Emil Banca,Calcio, Radio Sata e Associazione Commercianti RossoBlù perre ledelle attività commerciali di città e provincia e spingere Ndoye e compagni verso il bis della qualificazione in Europa.