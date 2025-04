Ilrestodelcarlino.it - Sigfrido Ranucci in città. Oggi la presentazione del suo libro ’La scelta’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il giornalismo d’inchiesta approda a Reggio. Questa sera alle ore 21, il giornalista, volto e mente del programma Report, sarà ospite del circolo Arci Pigal per presentare il suo ultimo’La. L’iniziativa è promossa dal Movimento Agende Rosse “Rita Atria” di Reggio, che ha voluto trasformare l’occasione editoriale in un incontro pubblico per riflettere sul ruolo dell’informazione e della legalità nella società di. In Rai dal 1990,ha realizzato numerose inchieste sul traffico illecito di rifiuti e sulle associazioni mafiose, oltre ad essere noto a molti per aver trovato l’ultima intervista al giudice Paolo Borsellino, avvenuta due giorni prima dell’uccisione del giudice Falcone e mai andata in onda prima. Dal 2017 è autore e conduttore di Report (Rai 3), la trasmissione di giornalismo investigativo che tratta temi di carattere economico e sociale a livello nazionale.