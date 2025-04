Ilgiorno.it - Raul Cremona, far ridere è una magia

È un po’ tipo il sindaco dei maghi. Anche se l’orizzonte è parecchio diverso da quello di Harry Potter e i suoi effetti speciali. Qui si parla infatti dell’antica arte della prestigiazione: artisti che studiano intere stagioni nel tentativo di perfezionare un trucco, un gesto, una meraviglia. Che ci vuole mestiere per far uscire il coniglio da sotto il cappello. Come sa bene(nella foto), comico prestato alle arti magiche (e viceversa), da stasera di nuovo al Teatro Manzoni per “Bravissssssimo!“, one man show sibilante, in bilico fra numeri e risate. Che poi è la cifra stilistica del cabarettista milanese. Anche quando fa gli onori di casa per il suo Festival della, piccolo-grande classico degli inverni cittadini, intorno alle feste. Qui però siamo in piena primavera, il caldo aumenta come la voglia di staccare la testa.