Lanazione.it - Graziella Braccialini a braccetto con Mazda. Le creazioni per la casa automobilistica

Un incontro tra Italia e Giappone all’insegna della creatività artigianale. La concessionaria Motorauto è stata tappa del progetto Eccellenze Italiane che, promosso daItalia, sta vivendo un tour tra città di tutta Italia finalizzato a valorizzare ledelle migliori aziende della penisola. L’evento aretino ha visto per protagonisteche, per l’occasione, hanno realizzato una parure di gioielli e una borsa dedicati esclusivamente allagiapponese, andando così a creare un ideale collegamento tra il “Crafted in Japan” e il “Made in Italy”. Il progetto ha trovato espressione in una serata esclusiva che, introdotta da Roberto Pietrantonio e da Massimo Fabrizi (rispettivamente managing director diItalia e amministratore delegato di Motorauto), ha visto il proprio cuore nella presentazione dei manufatti originali creati daper esprimere la maestria artigianale locale.