Garage Europa: si apre lo scontro sulla concessione. Gianni Casadei, presidente del Consorzio Welcome Cervia, ha presentato le dimissioni ma le stesse "sono state convintamente respinte dall’unanimità dei membri del Cda: non si ravvisa nessuna colpa in capo al presidente oltre al fatto che il Consorzio ha i conti perfettamente in ordine e per l’anno 2025 è tranquillamente in grado di onorare gli impegni finanziari". Casadei resta dunque in sella. I motivi delle dimissioni dipenderebbero dall’assunzione di responsabilità da parte del presidente circa la perdita del bando che recentemente ha messo a gara l’area dell’Ex Garage Europa di Milano Marittima. Quell’area versava in stato di abbandono e le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti l’avevano ottenuta a titolo gratuito da Cassa Depositi e Prestiti e adibita a parcheggio pertinenziale per rispondere alle esigenze della carenza di parcheggi venuti a mancare a causa del nuovo waterfront di Milano Marittima. Ilrestodelcarlino.it - Ex Garage Europa, scontro sulla gestione Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ex: si apre loconcessione. Gianni Casadei, presidente del Consorzio Welcome Cervia, ha presentato le dimissioni ma le stesse "sono state convintamente respinte dall’unanimità dei membri del Cda: non si ravvisa nessuna colpa in capo al presidente oltre al fatto che il Consorzio ha i conti perfettamente in ordine e per l’anno 2025 è tranquillamente in grado di onorare gli impegni finanziari". Casadei resta dunque in sella. I motivi delle dimissioni dipenderebbero dall’assunzione di responsabilità da parte del presidente circa la perdita del bando che recentemente ha messo a gara l’area dell’Exdi Milano Marittima. Quell’area versava in stato di abbandono e le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti l’avevano ottenuta a titolo gratuito da Cassa Depositi e Prestiti e adibita a parcheggio pertinenziale per rispondere alle esigenze della carenza di parcheggi venuti a mancare a causa del nuovo waterfront di Milano Marittima.

