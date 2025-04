Ilrestodelcarlino.it - La Regione a caccia di dirigenti. Selezione lampo prima di Pasqua

Non ci sarà la proroga per i direttori generali dellaEmilia-Romagna, dell’Assemblea legislativa e delle agenzie e aziende regionali. Obiettivo della giunta: procedere spediti con l’avviso pubblico per rinnovare i vertici dirigenziali di Viale Aldo Moro. La nuova era de Pascale, partita anche con scelte coraggiose come quella della manovra di bilancio che chiede sacrifici ai contribuenti per non tagliare servizi sanitari, passa anche dalla macchina amministrativa, burocratica ed economica. L’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di candidati idonei per il conferimento degli incarichi di Direttore generale dellaè attivo dal primo di aprile e si chiuderà il 16, pocodi: in pratica, chi ha i requisiti (ovviamente anche iin scadenza al 30 aprile), potrà inviare il curriculum ma in tempi rapidissimi.