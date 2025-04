Quotidiano.net - Il giardino incantato di Carlo Levi. Alassio e la "frenesia pittorica"

Rammentie pensi ad Aliano, a quell’intellettuale torinese, militante antifascista, costretto a lunghi mesi di confino – fra 1935 e 1936 – in un remoto paesino di montagna nella remotissima Lucania. Un luogo che per l’esiliato divenne una straordinaria fonte di creatività espressiva: nei quadri, nel romanzo più celebre – Cristo si è fermato a Eboli, uscito nel 1945 – e in una lunga coda di memorie, articoli, pensieri, poesie. Aliano come luogo del cuore e dell’immaginazione. Ebbene,ebbe in realtà un altro luogo d’elezione, altrettanto importante e significativo. Era, la cittadina ligure frequentata fin da ragazzo: il padre Ercole vi aveva comprato negli anni Venti una villa, affacciata sul mare e circondata da unche potremmo definire magico.non smise mai di frequentare, e si impegnò sempre a difenderla, specie negli anni Sessanta e Settanta (anche dal seggio parlamentare), quando il turismo di massa e la cementificazione prima la minacciarono e poi la travolsero.