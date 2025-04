Ilgiorno.it - La città si fa promotrice di pace e chiede aiuto ai bambini

Leggi su Ilgiorno.it

In un anno in cui per promuovere lasi parla tanto di battaglie perché ricorre il 500esimo anniversario dello scontro tra l’esercito francese e quello spagnolo, è importante urlare la parola. Per questo l’Amministrazione comunale ha deciso di far entrare il tema tra le politiche sul tavolo. "Paviadi" è il logo che Alessandro Fiamberti ha creato e donato e che comparirà, accanto allo stemma del Comune, nelle varie iniziative che saranno organizzate per promuovere e diffondere la cultura della. "Parteciperemo alla Perugia-Assisi – ha detto l’assessore ai Servizi sociali e ai Gemellaggi Francesco Brendolise – E riempiremo di contenuti la parolacon i contributi che arriveranno da territori come Betlemme,con cui siamo gemellati, e Neopoli in Ucraina con cui intendiamo stabilire relazioni durature.