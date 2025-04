Lanazione.it - La morsa dell’inverno demografico. Si fanno sempre meno bambini: "Più lavoro e sostegno alla natalità"

Leggi su Lanazione.it

Non si tratta più solo di previsioni: il calosta già trasformando la nostra società, a Firenze e in Toscana il fenoè ormai strutturale. Ne parliamo con Gustavo De Santis, professore di demografia all’Università di Firenze, che ci spiega il perché. Professore, quali sono le cause di questo trend? "La principale è il calo delle nascite, ormai un fenogeneralizzato nei Paesi sviluppati e in molti di quelli in via di sviluppo. Più della metà della popolazione mondiale vive in condizioni di bassa fecondità, ovvero sotto i 2 figli per donna. In Italia il calo è iniziato a metà degli anni ’70 e oggi abbiamo anche poche donne in età fertile. Il risultato è un numero molto basso di figli totali. Questo comporta un calo di circa il 40% della popolazione da una generazione all’altra.