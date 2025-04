Lanazione.it - Il comando attende i nuovi vigili. Entro l’estate i controlli di notte

L’obiettivo è chiaro:dalle 20 fino a mezza. L’amministrazione comunale di Scandicci si sta muovendo per concretizzare quello che la sindaca Claudia Sereni ha promesso durante la campagna elettorale, e soprattutto per fare fronte a una necessità di sicurezza percepita che i cittadini stanno facendo sempre più notare all’amministrazione comunale. Sicurezza sulla tramvia, sicurezza nel ccittà e nelle frazioni che sono sempre più nel mirino di ladri e vandali. Il primo passo per potenziare il servizio, è quello di dare al comandante della municipale, Giuseppe Mastursi piùe vigilesse. Sono sei iassunti che arriveranno grazie a un concorso bandito, che porterà a 12 ivolti aldi piazzale della Resistenza. Per presentare domanda di partecipazione c’è tempo fino al 2 di maggio.