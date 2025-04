Perché i dazi autoimposti dell’Ue sono un’invenzione di Salvini e Meloni | lo spiega un economista

Leggi su Fanpage.it

La risposta europea aidi Donald Trump è iniziata: i controufficializzati ierila prima reazione dell'Ue. In Italia si parla di un piano per le imprese, ma molti nel governocontinuano a dire che in Europa ci" che sarebbero più urgenti da affrontare. Fanpage.it ha intervistato l'Marco Sanfilippo per chiarire la situazione.