Ilrestodelcarlino.it - Consigli di quartiere ’corsari’: mezzora per eleggere presidente e vice

Si deve entrare, visionare le candidature, votare e verbalizzare. Il tutto ripetuto due volte: una per il, un’altra per il. E c’èdi tempo per ciascuno dei 10. "Un nuovo brutto segnale" commenta il segretario della lista civica Fano Cresce, Stefano Amatori (in foto) a proposito delle modalità con cui la maggioranza ha deciso di procedere alla votazione dei presidenti e deipresidenti per ognuno dei 10di. "Le riunioni – fa presente – sono state convocate tutte nello stesso luogo (la sala della Concordia) in soli due giorni e ad intervalli di mezz’ora. Sono stati previsti per ieri solo 30 minuti di tempo per entrare, raccogliere le candidature, procedere con le votazioni (in prima e seconda votazione è richiesta la maggioranza dei presenti), verbalizzare, e ripetere il procedimento per ile ile uscire dalla sala.