Quotidiano.net - Design e modernità: "Le competenze vanno aggiornate"

Leggi su Quotidiano.net

Francesco Zurlo, preside della Scuola deldel Politecnico di Milano (nella foto in basso), è tra i relatori del nuovo appuntamento di QN Distretti, in programma oggi al Milano Contract District, intitolato ’Milano incontra l’innovazione. Il futuro tra sostenibilità e’. "è sinonimo di progetto, parola che viene dal latino con il significato di gettare oltre – spiega –. In ogni atto progettuale, dunque, c’è una naturale tensione verso il futuro, interpretando i segnali deboli che il presente ci presenta e fornendo scenari e direzioni, sostenibili, a decision and policy makers. Il paradigma VUCA - volatilità, incertezza, complessità, ambiguità - è la sfida più significativa, oggi, per chi si occupa di innovazione guidata dal. La complessità insita in questo paradigma chiede più capacità progettuale per indirizzare il cambiamento, che si concretizza in scenari futuri praticabili e sostenibili.