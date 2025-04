Ilrestodelcarlino.it - "Vi porto nelle 12 stanze della vita di Elsa Morante"

Quelle "Dodici" che perhanno rappresentato altrettanti alloggi in affitto di un non facile percorso di, ma che anche l’hanno accompagnata verso l’ affermazione professionale, diventano il luogo scenico nel quale il regista e attore cesenate Michele Di Giacomo, e Tamara Balducci, costruiscono un ritrattodonna escrittrice a 40 anni dalla sua scomparsa. L’appuntamento con "Le 12per" è per sabato alle 20.30 al teatro Bonci. Il testo è di Tatjana Motta, il suono è curato da Federica Furlani, i video sono di Vladimir Bertozzi: la produzione di Alchemico tre. Michele Di Giacomo, come nasce questo progetto dedicato a? "Da una mia lettura de ‘Il mondo salvato dai ragazzini’ una sua opera poetico-teatrale pubblicata nel 1968.