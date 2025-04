Lanazione.it - "Pazienti e familiari scaricano su di noi la rabbia"

"All’Ospedale della Fratta, nel reparto di Medicina, ogni turno è una corsa contro il tempo. Venticinque posti letto. Quindici infermieri. Il novanta per cento deicompletamente allettati, incapaci di alimentarsi, bere, comunicare". Sono numeri che, messi nero su bianco, sembrano già un’emergenza. Ma dietro quelle cifre c’è molto di più: c’è la stanchezza. Il logoramento. E unache, sempre più spesso, finisce per esplodere contro chi presta cure e assistenza. "Le aggressioni verbali sono quotidiane. Iarrivano nei reparti con il piede di guerra. Non hanno fiducia, pensano che non stiamo facendo abbastanza. E quando non riescono a vedere il risultato subito,tutto su di noi." Antonia Bosco è un’infermiera. Lavora in Medicina da anni, ha visto il reparto trasformarsi.