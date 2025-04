Ilgiorno.it - Jihadisti sul web. Una condanna

Unaa un anno e mezzo e un’assoluzione. Così si è concluso ieri il processo in abbreviato per i due ventenni pachistani che erano stati arrestati lo scorso dicembre a Brescia, nei loro appartamenti di via Milano, con l’accusa di aver fatto propaganda aggravata dalla finalità terroristica e dall’odio razziale. La pm Erica Battaglia aveva chiesto unaa cinque anni e una di quattro. Entrambi operai, di 20 e 22 anni - uno ha cittadinanza italiana - e ancora detenuti nel carcere di Rosano, stando alla prospettazione accuatoria riversavano sui social contenuti inneggianti al jihad, al martirio, al neonazismo, e postavano messaggi intrisi di odio contro l’Occidente, le donne, i gay e gli ebrei. "Presto se Allah vorrà non avremo più ebrei in Israele.", "Non ho bisogno di una moglie ma di una schiava.