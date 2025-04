F1 GP Bahrain 2025 su TV8 | orari in chiaro fine settimana qualifiche e gara

gara del Mondiale di F1 sarà il Gran Premio del Bahrain. Si correrà il 13 aprile a Sakhir e il fuso orario comporterà che l'appuntamento vada in scena nel pomeriggio inoltrato. Ovviamente, si inizierà venerdì con le due sessioni di prove libere; sabato sarà il giorno delle qualifiche, atte a determinare la griglia di partenza di domenica, quando si giungerà all'apice con il GP vero e proprio.Il Bahrain International Circuit è stato edificato tra il dicembre 2002 e il marzo del 2004, ospitando la prima gara di Formula Uno solo poche settimane dopo la sua inaugurazione. È stato progettato da Hermann Tilke ed è caratterizzato da quattro lunghi rettilinei seguiti da secche frenate, dinamica che propone diverse opportunità di sorpasso.Nel 2024 si assistette a una doppietta della Red Bull.

