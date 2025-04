NK Celje-Fiorentina oggi in tv Conference League 2025 | orario probabili formazioni streaming

Fiorentina vuole continuare il suo percorso europeo e sfida stasera gli sloveni dell’NK Celje nell’andata dei quarti di finale della Conference League 2024-2025. Una trasferta da non sottovalutare ma sicuramente alla portata della Viola, che sta attraversando tutto sommato un ottimo periodo di forma nel campionato italiano con le prestigiose vittorie su Juventus e Atalanta prima del pareggio esterno contro il Milan.La squadra di Raffaele Palladino, pienamente in corsa per un posto in Europa nella prossima stagione, ha a disposizione nel frattempo una grande chance per arrivare in fondo alla terza competizione continentale per club. I toscani hanno già raggiunto la finale nelle ultime due edizioni della Conference, vedendo però sempre sfumare sul più bello la conquista del titolo.Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di NK Celje-Fiorentina, match d’andata del quarto di finale della Conference League 2024-2025. Oasport.it - NK Celje-Fiorentina oggi in tv, Conference League 2025: orario, probabili formazioni, streaming Leggi su Oasport.it Lavuole continuare il suo percorso europeo e sfida stasera gli sloveni dell’NKnell’andata dei quarti di finale della2024-. Una trasferta da non sottovalutare ma sicuramente alla portata della Viola, che sta attraversando tutto sommato un ottimo periodo di forma nel campionato italiano con le prestigiose vittorie su Juventus e Atalanta prima del pareggio esterno contro il Milan.La squadra di Raffaele Palladino, pienamente in corsa per un posto in Europa nella prossima stagione, ha a disposizione nel frattempo una grande chance per arrivare in fondo alla terza competizione continentale per club. I toscani hanno già raggiunto la finale nelle ultime due edizioni della, vedendo però sempre sfumare sul più bello la conquista del titolo.Di seguito il calendario completo, il programma, l’di inizio, le, il palinsesto tv edi NK, match d’andata del quarto di finale della2024-

