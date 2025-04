In Germania è nato un governo di necessità più che di visione

governo. Come atteso, l’intesa accoglie diversi punti considerati necessari da Friedrich Merz per rilanciare l’economia. Il Bürgergeld, il sussidio al reddito, spesso accusato dai cristiano-democratici di non favorire l’uscita dalla disoccupazione, verrà modificato per diventare più simile a Hartz IV, lo strumento che il Bürgergeld sostituiva e che la Spd ritiene si presti a diverse storture ai danni dei disoccupati.Le tasse sui redditi diminuiscono (ma la Spd ha ottenuto che quelle sui redditi più alti restino invariate), mentre le imprese vengono aiutate, tramite agevolazioni sugli ammortamenti degli investimenti. Per quanto riguarda l’immigrazione, si prevede di aumentare la lista dei Paesi sicuri, con l’obiettivo di poter effettuare rimpatri, e si porta da tre a cinque anni il tempo necessario per la naturalizzazione di chi lavora stabilmente nel Paese. Linkiesta.it - In Germania è nato un governo di necessità più che di visione Leggi su Linkiesta.it Quarantacinque giorni dopo le elezioni (tempi brevi per la media tedesca), l’Union e la Spd hanno ufficializzato un accordo di. Come atteso, l’intesa accoglie diversi punti considerati necessari da Friedrich Merz per rilanciare l’economia. Il Bürgergeld, il sussidio al reddito, spesso accusato dai cristiano-democratici di non favorire l’uscita dalla disoccupazione, verrà modificato per diventare più simile a Hartz IV, lo strumento che il Bürgergeld sostituiva e che la Spd ritiene si presti a diverse storture ai danni dei disoccupati.Le tasse sui redditi diminuiscono (ma la Spd ha ottenuto che quelle sui redditi più alti restino invariate), mentre le imprese vengono aiutate, tramite agevolazioni sugli ammortamenti degli investimenti. Per quanto riguarda l’immigrazione, si prevede di aumentare la lista dei Paesi sicuri, con l’obiettivo di poter effettuare rimpatri, e si porta da tre a cinque anni il tempo necessario per la naturalizzazione di chi lavora stabilmente nel Paese.

