Ilgiorno.it - A 18 anni dall’omicidio. Il Tribunale di Pavia assediato dai curiosi: "Alberto Stasi c’è?"

"Ma cos’è successo?". È la domanda che si sono fatti i tanti pavesi che ieri mattina passavano in corso Cavour davanti al. La tranquilla città in riva al Ticino non è infatti molto abituata alla ribalta delle cronache. Ma stavolta ha dovuto fare i conti con il rinnovato interesse mediatico per l’omicidio di Garlasco. Telecamere, inviati di tutte le testate giornalistiche e agenzie di stampa, fotografi, tutti assiepati all’ingresso del Palazzo di Giustizia in attesa di strappare una dichiarazione ad avvocati e periti convocati dal giudice per l’udienza dell’incidente probatorio chiesto dalla Procura diper le riaperte indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. "Ma sono già passati diciott’?", la domanda stupita di un ragazzo che forse all’epoca frequentava l’asilo o al massimo le elementari.