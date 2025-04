Quotidiano.net - Cdp chiude il 2024 con utili record. Investimenti a quota 202 miliardi

Cassa Depositi e Prestiti batte ildi profitti e regala un assegno di 1,8al Mef, suo principale azionista. Nel, infatti, l’utile netto è il più elevato di sempre, a 3,3, in crescita del 7%, e ha superato gli obiettivi del Piano Strategico 2022-24, con risorse impegnate nel triennio pari a 75, rispetto alla previsione di 65. Inoltre, glisostenuti hanno raggiunto i 202, in confronto a un target di 128. Il gruppo ha impegnato nello scorso anno risorse per 24,6, in aumento del 23% rispetto al 2023. Il totale dei crediti in essere a favore di imprese, PA, infrastrutture e cooperazione internazionale ammonta a 126(+2% rispetto alla fine del 2023). La raccolta complessiva è pari a 356e include il risparmio postale per 290e la raccolta obbligazionaria per 20(rispettivamente +2% e +10%).