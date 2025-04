Il discorso del re in italiano | Spero di non rovinare Dante

italiano in seduta comune. L’Aula è stracolma, gli applausi fioccano. E non solo quando cita "il leggendario Giovanni Falcone", Giuseppe Garibaldi o la partigiana Paola Del Din. Attenzione magnetizzata anche per i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa che siedono al suo fianco. Più di una standing ovation gli dedica la platea, dove spiccano solo due leader di partito: Elly Schlein in prima fila. Quotidiano.net - Il discorso del re (in italiano): "Spero di non rovinare Dante" Leggi su Quotidiano.net Il sortilegio della Casa di Windsor colpisce ancora. C’è qualcosa di misterioso nell’incanto che i regnanti inglesi esercitano sul colto e sull’inclita. Neanche Papa Francesco è immune alla malia, tanto da aprire a sorpresa le porte del Vaticano. Primo tra i britannici, Re Carlo è il terzo sovrano – dopo Juan Carlos e Felipe VI – a prendere la parola di fronte al Parlamentoin seduta comune. L’Aula è stracolma, gli applausi fioccano. E non solo quando cita "il leggendario Giovanni Falcone", Giuseppe Garibaldi o la partigiana Paola Del Din. Attenzione magnetizzata anche per i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa che siedono al suo fianco. Più di una standing ovation gli dedica la platea, dove spiccano solo due leader di partito: Elly Schlein in prima fila.

