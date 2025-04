Ilfoglio.it - Trump cerca già di schiantare il sussulto dei repubblicani al Congresso contro i dazi

Leggi su Ilfoglio.it

Non sarete certo voi a dirmi come devo negoziare, ha dichiarato Donalddal palco del National Republican Congress Committee, indicando il pubblico davanti a lui, forse qualcu. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti