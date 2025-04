Quotidiano.net - Omicidio di Chiara Poggi. Stasi e l’intervista alle Iene. Il pm: no alla semilibertà

rilasciatae mandata in onda lo scorso 30 marzo, durante la quale Albertoè tornato a proclamarsi innocente, potrebbe costare al 41enne la.La Procura generale di Milano, con la sostituta pg Valeria Marino, ha chiesto infatti al Tribunale di sorveglianza il "rigetto" dell’istanza avanzata dai legali di, che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di carcere per l’della fidanzataa Garlasco, nel Pavese. E "in subordine" ha chiesto un rinvio del procedimento per valutare le "circostanze" di quel, registrata il 22 marzo durante un permesso premio, che secondo la Procura generale non era stata autorizzata dal carcere di Bollate o dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Intervista che, secondo i legali dell’uomo, non ha comportato invece alcuna violazione.