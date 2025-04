Lanazione.it - Amanda Knox in una band. Sul palco canta "I will survive"

sul, in versionente, con la Exoneree. Unacomposta da persone condannate ingiustamente. Comedel resto, alla luce della sentenza definitiva che ne ha riconosciuto l’innocenza, che è stata in carcere per 4 anni con l’accusa di aver ucciso la coinquilina Meredith Kercher, l’1 novembre 2007 a Perugia. Se inizialmente la donna venne condannata insieme a Raffaele Sollecito, la Cassazione, a conclusione di un tortuoso e alterno iter giudiziario durato dieci anni, la assolse, e con lei Sollecito, dalle accuse, tranne quella di calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, unica contestazione per la quale è stata sempre ritenuta colpevole e condannata a tre anni, scontati già durante il periodo di detenzione preventiva. "Sono nella Exoneree. Siamo stati tutti condannati ingiustamente, con più di 100 anni di prigionia ingiusta tra noi" ha raccontato.