Condò | L’Inter sa vincere in più modi Elogiata all’estero perché…

L'Inter battendo il Bayern Monaco compie una vera e propria impresa. Paolo Condò evidenzia l'eco internazionale che ha provocato questa grande vittoria dei nerazzurri.VITTORIA ALL'ITALIANA – L'Inter vince e fa suo il primo atto dei quarti di finale di Champions League contro i tedeschi. La vittoria in ambito internazionale certamente non è passata inosservata. Numerosi quotidiani esteri hanno dato parecchio spazio alla vittoria dei nerazzurri che sconfiggono i bavaresi dopo 4 anni di imbattibilità in casa. A tal proposito Paolo Condò, su Sky Sport, sottolinea l'importanza di questa vittoria a livello mediatico: «È molto interessante leggere cosa scrivono gli altri su di noi. Questa mattina ho fatto un po' di rassegna stampa straniera. Io guardo sempre i giornali stranieri perché mi interessa il loro punto di vista sulle cose italiane.

