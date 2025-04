Ilrestodelcarlino.it - "Gli immemori di Santa Dinfna", il libro di Censi

Domani, alle 18, il teatro di Urbisaglia ospiterà la presentazione del"Glidi", scritto da Simone(foto). Ilè il frutto di un’esperienza personale dell’autore, maturata nel contesto familiare, e si propone come un sostegno per coloro che si trovano ad affrontare la difficile realtà dell’Alzheimer. L’iniziativa, aperta a tutti, rappresenta il secondo appuntamento di una serie di eventi del progetto "Star bene insieme", che vede la collaborazione tra l’associazione Afam Alzheimer Uniti Marche odv, l’Impresa Sociale Cambiamenti, le Avulss dei Comuni di Loro Piceno, Urbisaglia e Colmurano, e le rispettive amministrazioni comunali. "L’opera vuole essere anche una riflessione sulla fragilità dei ricordi più cari e sulla resilienza necessaria per custodire questi doni preziosi, che spesso sfuggono a causa della malattia", spiegano gli organizzatori.