Via Ludovico il Moro: "Per il ponte da rifare non sappiamo la data"

Dovrebbe essere posata a breve la passerella che consentirà ai residenti di Pavia Ovest di raggiungere più facilmente il centro ora che ildi viailnon c’è. Il tema è stato affrontato lunedì sera in Consiglio comunale da Nicola Niutta (FdI): "La lavorazione della passerella doveva iniziare a marzo, siamo a metà aprile e non ci sono notizie". "Abbiamo messo a bilancio 200mila euro per la realizzazione della passerella pedonale che possa ovviare ai disagi – ha risposto l’assessore ai Lavori pubblici Alice Moggi – Abbiamo la direzione lavori e il progetto esecutivo. Chiusa lunedì sera la gara per individuare le ditte che dovranno effettuare i lavori, in via d’urgenza saranno aggiudicate le opere da eseguire in 30 giorni consecutivi. Poi ci sarà il collaudo. Il Consorzio Villoresi ha autorizzato la pulizia idraulica per l’installazione della passerella che, quando non servirà più, andrà a sostituire quella di via Brichetti in localitàdi Pietra".