Ilrestodelcarlino.it - Ascani a Roma dall’ex ministro Costa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Come promesso a dicembre il vicepresidente della Camera, nonché exdell’Ambiente Sergio, ha ricevuto una delegazione del Movimento 5 Stelle per aggiornamenti su alcune tematiche ambientali che ricadono sul territorio di Osimo e Castelfidardo. Aper incontrarlo il sindaco Robertoche ha portato alla sua attenzione varie tematiche: "In via prioritaria ho sottolineato la questione dell’alluvione di settembre 2024 per la quale in maniera assurda i Comuni di Castelfidardo ed Osimo non rientravano nel decreto alluvione che andava a risarcire le spese per gli interventi sostenuti nell’immediato. Poco più di un mese fa infatti la Protezione civile nazionale ci ha convocati in un tavolo tecnico e ha fatto i sopralluoghi per verificare le criticità rimaste ad oggi inevase – dice -.