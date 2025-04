Quattro aziende agricole italiane tra i Top 50 Farmers

Farmers (T50F), un’iniziativa lanciata a Copenaghen per valorizzare gli agricoltori rigenerativi e ispirare nuove generazioni. La piattaforma digitale permette loro di raccontarsi in prima persona, connettersi tra loro e con i cittadini, accedere a finanziamenti e nuove opportunità di mercato.«Stiamo costruendo un movimento a partire dalla voce degli agricoltori e offrendo loro uno spazio di collaborazione e mentorship. C’è un grande interesse per l’agricoltura rigenerativa, ma queste riflessioni raramente coinvolgono chi lavora sul campo», afferma Analisa Winther, cofondatrice di T50F. Linkiesta.it - Quattro aziende agricole italiane tra i Top 50 Farmers Leggi su Linkiesta.it Trent’anni fa, fare lo chef non era considerato un grande traguardo. Oggi, molti cuochi sono diventati celebrità. Cosa accadrebbe se lo stesso riconoscimento fosse dato agli agricoltori? Se il mondo comprendesse quanto sia straordinario e fondamentale il loro lavoro, probabilmente li considereremmo delle rockstar. Da questa idea è nata Top 50(T50F), un’iniziativa lanciata a Copenaghen per valorizzare gli agricoltori rigenerativi e ispirare nuove generazioni. La piattaforma digitale permette loro di raccontarsi in prima persona, connettersi tra loro e con i cittadini, accedere a finanziamenti e nuove opportunità di mercato.«Stiamo costruendo un movimento a partire dalla voce degli agricoltori e offrendo loro uno spazio di collaborazione e mentorship. C’è un grande interesse per l’agricoltura rigenerativa, ma queste riflessioni raramente coinvolgono chi lavora sul campo», afferma Analisa Winther, cofondatrice di T50F.

Rural pride | Quattro aziende agricole italiane tra i Top 50 Farmers. Tre italiani su quattro manderebbero i propri figli a lavorare in campagna. Coldiretti Liguria: un'azienda agricola su quattro è guidata da donne. Foreste, quattro modi per valorizzare il bosco in azienda. La protesta dei trattori: "Invaderemo il porto per quattro giorni". Molino Dallagiovanna sceglie il Pizza Ambassador 2025: Riccardo Tamburrano. Ne parlano su altre fonti

Intesa Cia e Alibaba.com: un anno di opportunita' per le aziende agricole italiane - A maggior ragione, l'accordo con Cia, che rappresenta centinaia di migliaia di aziende agricole italiane, rappresenta un'opportunità. Non è la soluzione a tutto, ma è un'opportunità in più", ha ... (freshplaza.it)

Esposito (FdI): “Difendiamo le aziende agricole e della pesca Italiane” - “Fra il Gennaio e il Marzo del 2024 siamo usciti dalle nostre aziende per portare nelle strade italiane il nostro grido di indignazione per lo stato delle nostre aziende agricole e della pesca ... (ravennawebtv.it)

Renato Esposito: “Difendiamo le aziende agricole e della pesca italiane”, un odg in Consiglio comunale - “Fra il gennaio e il marzo del 2024 siamo usciti dalle nostre aziende per portare nelle strade italiane il nostro grido di indignazione per lo stato delle nostre aziende agricole e della pesca ... (ravennanotizie.it)