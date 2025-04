Giulietta Fara ospite di Cinema Stories | il gioco l’animazione e il cinema che fa riflettere

cinema Stories, il podcast che racconta le storie del grande schermo e di chi lo rende vivo. Protagonista dell'episodio è Giulietta Fara, direttrice artistica del Future Film Festival 2025, che ci accompagna alla scoperta di un'edizione speciale dedicata al gioco, al giocattolo e al potere immaginifico del cinema d'animazione.Il Future Film Festival 2025 compie 25 anni e celebra Toy StoryDurante l'intervista, Giulietta Fara svela il concept dell'edizione 2025 del Frames – Future Film Festival, che festeggia 25 anni e lo fa celebrando un altro anniversario importante: i 30 anni di Toy Story, primo film Pixar e grande ispiratore del festival stesso. Il tema del gioco attraversa l'intero programma, dalla locandina firmata dall'artista giapponese Yumi Karasumaru – protagonista anche di una mostra – fino alla maratona Toy Story prevista per domenica 13 aprile.

