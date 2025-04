Ponte chiuso a San Pancrazio Ok ai rimborsi

Ilrestodelcarlino.it - "Ponte chiuso a San Pancrazio. Ok ai rimborsi" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Si è svolta a San Pietro in Trento l’assemblea del Pd con il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Alessandro Barattoni, organizzata nell’ambito del percorso di mobilitazione “Radicati nel futuro”. "I partiti si governo – ha detto Barattoni –, quando erano all’opposizione facevano promesse su pensioni, accise, canone o immigrazione e ora si dimenticano di tutto, alimentando così la sfiducia e la disaffezione verso la politica. Noi, al contrario, scegliamo un’altra strada: quella della serietà, del riconoscimento dei problemi reali e della proposta di soluzioni credibili, concrete e realizzabili. Il rispetto per i cittadini inizia dalla verità: dire cosa si può fare e cosa no". Si è affrontato il tema del dissesto idrogeologico: "Dopo le alluvioni e i cambiamenti climatici, servono opere strutturali, casse di espansione, tracciamenti controllati, oltre che una battaglia politica comune per ottenere risorse statali.

