Il panic selling i titoli del Tesoro Bessent | cosa ha convinto Donald Trump allo stop ai dazi per 90 giorni

dazi per 90 giorni è stata presa «negli ultimi giorni, ci ho pensato molto. Credo che il tutto sia nato stamattina presto, abbastanza presto, e l’ho semplicemente scritto». Come? «È stato scritto con il cuore». Un Donald Trump quasi sentimentale parla dopo lo stop alle tariffe. E spiega che «è stato scritto come qualcosa che ritengo molto positivo per il mondo e per noi. Non vogliamo danneggiare paesi che non hanno bisogno di essere danneggiati. E tutti vogliono negoziare». Un tycoon quasi petaloso, quindi. Che però nasconde il vero retroscena. Ovvero che è stato il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent a convincerlo. Come? Mostrandogli l’andamento del mercato dei titoli di Stato Usa.Scott Bessent e i T-BillLa Cnn dice che l’allarme del Dipartimento del Tesoro per i segnali di sofferenza nel mercato dei titoli di Stato statunitensi ha giocato un ruolo chiave nella decisione del presidente. Leggi su Open.online La decisione di sospendere iper 90è stata presa «negli ultimi, ci ho pensato molto. Credo che il tutto sia nato stamattina presto, abbastanza presto, e l’ho semplicemente scritto». Come? «È stato scritto con il cuore». Unquasi sentimentale parla dopo loalle tariffe. E spiega che «è stato scritto come qualche ritengo molto positivo per il mondo e per noi. Non vogliamo danneggiare paesi che non hanno bisogno di essere danneggiati. E tutti vogliono negoziare». Un tycoon quasi petaloso, quindi. Che però nasconde il vero retroscena. Ovvero che è stato il segretario alUsa Scotta convincerlo. Come? Mostrandogli l’andamento del mercato deidi Stato Usa.Scotte i T-BillLa Cnn dice che l’allarme del Dipartimento delper i segnali di sofferenza nel mercato deidi Stato statunitensi ha giocato un ruolo chiave nella decisione del presidente.

