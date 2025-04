Lanazione.it - Zone rosse, la proroga. Nuove aree off limits e 160 allontanamenti

ta di altri cinque mesi, fino all’8 settembre, l’ordinanza adottata a ottobre scorso dal prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, che ha introdotto il divieto di stazionamento nell’area del parco delle Cascine, della Fortezza da Basso e della stazione di Santa Maria Novella per coloro che "già denunciati o condannati per fattispecie di reato di forte allarme sociale", o che "si rendano responsabili di condotte aggressive, determinando un concreto pericolo per la sicurezza pubblica". La stessa ordinanza è stata inoltre estesa ad altre vie rispetto al primo provvedimento. Lo rende noto la prefettura che ha diffuso anche i dati sui risultati ottenuti dal 10 ottobre scorso, data di entrata in vigore del provvedimento. Riguardo all’estensione l’ordinanza amplia il suo ambito anche a piazza Indipendenza e via Nazionale per l’area stazione e ricomprende ora anche viale Montelungo per la zona relativa alla Fortezza da Basso.