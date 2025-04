Ilgiorno.it - Aggressioni e baby gang: "Investire sulla Polizia locale"

Un invito ain sicurezza quello rivolto dalla Uil Lario e Uilfpl Lario all’amministrazione comunale, dopo lein centro. Venerdì pomeriggio tre ragazzini sono stati circondati e minacciati da un gruppo di giovanissimi che ha cercato di rapinarli di fronte alla basilica di San Nicolò, ma episodi di violenza sono stati segnati anche in piazza Diaz, via Volta e nella zona della stazione. "Occorre puntare sui servizi che rimangono sul territorio, non quelli spot da soluzione tampone che nascono come provvisori e durano il tempo di una stagione, ma quelli che garantiscono stabilità e certezza ai residenti. Puntaread aumentare le piante organiche vuol dire garantirne la stabilità dei turni lavorativi, l’effettiva possibilità di operare diminuendo le situazioni operative di rischio, assicurare l’effettiva fruizione dei riposi settimanali - spiega Massimo Coppia, segretario generale della Uilfpl Lario - Al tempo stesso si traduce in un investimento che rimane sul territorio e non è soggetto a essere revocato dopo qualche mese.