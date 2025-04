Pavarotti 90 | Nicoletta Mantovani e la figlia Alice annunciano il concerto kolossal a Verona

Milano, 10 april 2025 – Quella notte d'autunno del 2005 a Zola Predosa, nel baluginare della campagna bolognese, i giardini di Palazzo Albergati pullulavano di Amelie, di conti Riccardi, di Renati e di maghe Urliche. Luciano Pavarotti compiva settant'anni e la moglie Nicoletta Mantovani gli aveva riempito la festa a sorpresa di amici in costume con la consegna del silenzio, sprofondando brindisi e auguri nella cornice verdiana di Un ballo in maschera. Vent'anni dopo gli abiti di scena sono tornati in guardaroba, ma il desiderio di celebrare quei novant'anni che il Tenorissimo avrebbe compiuto il 12 ottobre prossimo no. Ed è proprio su quell'anniversario a cifra tonda che convergono gli sforzi della Fondazione a lui intitolata nella realizzazione di Pavarotti 90, il kolossal all'Arena di Verona a cui hanno già dato la loro adesione capisaldi della lirica come Plácido Domingo e José Carreras, ma anche Andrea Bocelli, Angela Gheorghiu, Mariam Battistelli, Yusif Eyvazov, Giulia Mazzola, Carmen Giannattasio, Jonathan Tetelman, Fabio Sartori, e l'ultimo allievo del Maestro, quel Vittorio Grigolo a cui impartì le sue lezioni direttamente dal letto.

