Borsa di Tokyo | guadagni oltre l' 8% grazie a banca tecnologia ed export

Borsa di Tokyo amplia i guadagni prima della pausa di metà mattinata con un progresso di oltre l'8%, raggiungendo quota 34,375, e un guadagno di oltre 2.600 punti. La pausa di 90 giorni ai dazi reciproci annunciata dall'amministrazione Trump ha fatto scattare un piano di riacquisto dopo che l'indice di riferimento Nikkei è sceso ai minimi di un anno e mezzo a inizio settimana. A trainare gli acquisti il settore bancario, la tecnologia, e i titoli che dipendono dalla sostenibilità dell'export, grazie alla simultanea svalutazione dello yen al cambio col dollaro, a quota 149,90.

Borsa Tokyo estende i guadagni dopo pausa dazi. Borse oggi, le news sui dazi. Trump: “A Cina il 104%”. Dal Canada 25% su auto Usa. Wall Street giù. Borse, Wall Street chiude in calo, Dj -0,84%, Nasdaq -2,15%. Casa Bianca: «Da domani dazi del 104% alla Cina». La Borsa di Tokyo tenta il rimbalzo e guadagna oltre il 5%, Hong Kong +2%. Dazi di Trump, le tensioni sui mercati finanziari del 8 aprile | Borse europee procedono in rialzo, Tokyo chiude a + 6%. Dazi, von der Leyen al premier cinese: "Evitare escalation" | Tokyo guadagna oltre il 5%, Piazza Affari apre in positivo. Ne parlano su altre fonti

