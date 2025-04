Ilrestodelcarlino.it - Primario indagato per truffa: "Operava pazienti privati all’ospedale di Torrette"

Avrebbe visitatoprivatamente, fuori d, senza versare alla struttura i relativi compensi, procurandosi così un ingiusto profitto. Non solo: quando il caso lo richiedeva, avrebbe operato anchenelle sale operatorie dell’ospedale regionale di, senza farli passare dal Cup e quindi eludendo anche le liste d’attesa. Sono accuse pesanti nei confronti di un medico-chirurgo dell’azienda ospedaliero-universitaria di, che mercoledì mattina, come anticipato ieri dal Carlino, si è trovato i carabinieri del Nas sul posto di lavoro. I militari hanno effettuato perquisizioni e sequestri, andando prima in direzione medica e poi nello studio del professor Maurizio Iacoangeli, 66 anni, originario del Lazio, direttore della clinica universitaria di neurochirurgiadi, professore ordinario al dipartimento di medicina dell’Università Politecnica delle Marche e anche direttore della scuola di specializzazione in neurochirurgia.