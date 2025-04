Artigiani la piazza di Pasqua Idee e banchi per la festa E la Ztl estiva parte a mille

Pasqua, le festività ormai alle porte: in piazza Sant'Agostino tornano i banchi degli Artigiani che gli oggetti che raccontano creatività e passione. Le date ora sono nero su bianco. C'è il disco verde della giunta. Il quadrilatero della movida torna nella versione classica ma dentro un arco temporale nuovo rispetto a dodici mesi fa: 16 maggio 13 settembre. Niente tavoli en plein air nei due giorni in cui si corre Giostra. Le aretine dunque scaldano i motori: via Roma e via Crispi (fino all'incrocio con via Margaritone) a cielo aperto, l'asse del traffico trasformato in un ristorante senza confini. I commercianti hanno presentato la domanda per far ripartire le chiusure al traffico dei mesi dei weekend pedonali e il Comune ha detto sì. Ma c'è una novità che anticipa i weekend a cena sotto le stelle e incrocia i giorni di, le festività ormai alle porte: inSant'Agostino tornano idegliche gli oggetti che raccontano creatività e passione.

