Ilgiorno.it - Variante al Pgt, la parola al Consiglio

E per un progetto di Data Center in fase embrionale, quello di Cornaredo, ce n’è un altro in fase avanzata. Arriva questa sera incomunale a Bollate laal Pgt per consentire l’insediamento di un Data Center nell’area tra Cascina del Sole e Cassina Nuova a ridosso della A52, l’ex Rho Monza. Dopo la seduta della Commissione territorio che ha analizzato le osservazioni presentate, ora lafinale spetta alcomunale convocato per le 20.45. La seduta si preannuncia molto partecipata da parte dei cittadini e dei circoli di Legambiente di Cormano, Novate, Paderno Dugnano e ovviamente Bollate da sempre contrari al progetto. "Vogliamo fermare questo progetto che è rischioso per l’ambiente e per la salute", fanno sapere gli ambientalisti che in questi mesi hanno organizzato molte iniziative di protesta.