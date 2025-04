Dailyshowmagazine.com - Fiorenzo Tassinari: il sassofonista del liscio che suona con l’anima

In questa nuova puntata del nostro podcast dedicato al mondo dele della balera, abbiamo l’onore di ospitare un protagonista assoluto della musica popolare italiana:, compositore e membro dell’Orchestra Grandevento. Un viaggio intimo tra musica, ricordi e pensieri profondi, in cuisi racconta con passione, ironia e una straordinaria capacità di riflessione. Un episodio imperdibile per chi ama non solo la musica, ma anche le storie che la attraversano.Chi èMusicista raffinato e figura centrale nel panorama delitaliano,ha collaborato con artisti come Moreno Il Biondo e ha lasciato un segno indelebile grazie alla sua sensibilità artistica. Nel corso dell’intervista, racconta il suo percorso musicale iniziato con grandi sacrifici, i primi studi di sax a Forlì, l’influenza degli insegnanti, e l’impatto che la musica ha avuto sulla sua crescita personale.