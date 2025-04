Messa in sicurezza del fiume Elsa Piano anti-alluvioni i primi lavori

Piano anti-alluvioni. In arrivo nel centro abitato di Poggibonsi interventi da 220mila euro per mettere in sicurezza l'Elsa nel tratto tra il ponte di via San Gimignano e il ponte di via Carducci. Si tratta di lavori che saranno effettuati dal Consorzio di Bonifica, che negli ultimi 5 anni ha realizzato opere di manutenzione dei corsi d'acqua per qualcosa come 2.710.593 euro di investimenti. Si tratta di dati snocciolati durante il Consiglio comunale straordinario con il Consorzio di Bonifica. "Ringrazio il Consorzio per la disponibilità immediata – ha detto il presidente del Consiglio comunale Giampiero Signorini – Un'occasione importante per entrare nel merito dell'attività di bonifica che viene svolta sul territorio. Grazie ai consiglieri e alle consigliere presenti". Alla seduta, che si è svolta all'Accabì, hanno partecipato il presidente del Consorzio Paolo Masetti e il direttore generale ingegner Iacopo Manetti, che – numeri alla mano -hanno fatto una panoramica delle attività del Consorzio.

