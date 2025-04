Spray urticante a scuola In 5 soccorsi

scuola. All’istituto Romero di Albino, ieri in tarda mattinata sono arrivate un’ambulanza e un’auto medica perché alcune persone avevano accusato malori e bruciore agli occhi. Sul posto sono stati mandati anche i vigili del fuoco, che non hanno però rilevato tracce di gas. "Qualcuno deve aver spruzzato Spray al peperoncino", hanno raccontano alcuni studenti alla fine delle lezioni. E anche il personale intervenuto per i soccorsi ha poi confermato. La bravata in un corridoio della scuola, vicino alle aule. Il personale sanitario inviato dalla centrale operativa del 118 ha soccorso cinque persone: un sedicenne, due ragazzi di 17 anni (un maschio e una femmina) e due adulti, due donne, di 44 e 52 anni. Per quest’ultima è stato necessario il trasporto all’ospedale di Alzano Lombardo in codice giallo. Ilgiorno.it - Spray urticante a scuola. In 5 soccorsi Leggi su Ilgiorno.it Una bravata. L’ennesima a. All’istituto Romero di Albino, ieri in tarda mattinata sono arrivate un’ambulanza e un’auto medica perché alcune persone avevano accusato malori e bruciore agli occhi. Sul posto sono stati mandati anche i vigili del fuoco, che non hanno però rilevato tracce di gas. "Qualcuno deve aver spruzzatoal peperoncino", hanno raccontano alcuni studenti alla fine delle lezioni. E anche il personale intervenuto per iha poi confermato. La bravata in un corridoio della, vicino alle aule. Il personale sanitario inviato dalla centrale operativa del 118 ha soccorso cinque persone: un sedicenne, due ragazzi di 17 anni (un maschio e una femmina) e due adulti, due donne, di 44 e 52 anni. Per quest’ultima è stato necessario il trasporto all’ospedale di Alzano Lombardo in codice giallo.

